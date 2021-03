L’Italia in campo… ma con Biraghi e Castrovilli direttamente in tribuna

Tutto pronto al debutto dell’Italia nelle qualificazioni per il mondiale. Roberto Mancini ha ufficializzato gli undici partenti questa sera nella sfida del Tardini contro l’Irlanda del Nord. In panchina gli ex Fiorentina Bernardeschi e Chiesa, direttamente in tribuna Cristiano Biraghi e Gaetano Castrovilli.

Le formazioni ufficiali:

Italia (4-3-3)

Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Pellegrini, Locatelli, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne.

Irlanda del Nord (3-5-2)

Peacock-Farrel; Smith, Evans, Cathcart; Dallas, McNair, McCan, Davis, Evans; White, Magennis.