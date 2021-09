L’Italia passeggia sulla Lituania con Biraghi e Castrovilli in campo. E intanto la Svizzera perde punti con l’errore dal dischetto dell’ex Fiorentina Seferovic

A Reggio Emilia si è appena conclusa la sfida tra Italia e Lituania, valida per le qualificazioni al Mondiale del 2022 in Qatar. Gli Azzurri si sono imposti con un netto 5-0 grazie alla doppietta di Kean, ai gol di Raspadori e Di Lorenzo e all’autorete di Utkus. Da segnalare in ottica Fiorentina la presenza in campo dal primo minuto di Biraghi, uscito nell’intervallo, mentre Castrovilli è entrato al 61′ sfiorando il gol con un bel tiro dalla distanza che si è infranto sul palo.

Buone notizie per l’Italia arrivano anche da Belfast, dove l’Irlanda del Nord ha fermato la Svizzera sullo 0-0. Ciò significa che anche vincendo le due partite che hanno in meno rispetto agli Azzurri, gli elvetici arriverebbero al massimo a pari merito in attesa dello scontro diretto. Da segnalare in questa partita l’errore dal dischetto dell’ex Fiorentina Seferovic.