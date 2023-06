L’Italia segue la tradizione di Fiorentina e Under 20: gol subito al novantesimo e in finale di Nations League ci va la Spagna

Questa sera era di scena la seconda semifinale di Nations League, con protagoniste Spagna e Italia. La partita è iniziata a ritmi altissimi, con il vantaggio immediato della Roja firmato Yeremy Pino su errore di Bonucci. Subito però è arrivata la reazione degli Azzurri, che hanno pareggiato con un rigore procurato da Zaniolo e realizzato da Immobile.

L’Italia sarebbe anche passata in vantaggio con Frattesi, ma il gol è stato annullato per fuorigioco millimetrico. Nella ripresa una grande occasione per parte, con due parate superlative di Donnarumma e Unai Simon. Poi, a un minuto dal 90esimo, la beffa per l’Italia: tiro di Rodri da fuori area, doppia deviazione dei difensori azzurri e tap in sotto porto del neo-entrato Joselu. 2-1 dunque il finale in favore della Spagna, che vola in finale dove la attende la Croazia. L’Italia invece giocherà per il terzo posto contro l’Olanda.