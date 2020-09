L’Italia si riscatta e batte l’Olanda: Non c’è gloria per i due della Fiorentina

Dopo il deludente pareggio del Franchi contro la Bosnia di Edin Dzeko, l’Italia si riscatta in quel della Johan Crujff Arena di Amsterdam e batte l’Olanda per 1-0. Decide la partita la rete di Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter, al tramonto del primo tempo: inserimento prepotente e colpo di testa vincente dal cross di Immobile dopo una bella azione corale.

Paura per Nicolò Zaniolo, costretto al cambio al 40′ per un problema al ginocchio dopo uno scontro con Van de Beek.

Per quanto i due giocatori della Fiorentina presenti, Federico Chiesa è subentrato in campo al 90′ al posto di Insigne. Tribuna invece per Cristiano Biraghi, dopo aver giocato dal 1′ contro la Bosnia: al suo posto Mancini ha schierato Spinazzola.