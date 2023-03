L’Italia Under 17 stacca il pass per gli Europei battendo nettamente l’Ucraina. Ottime prove dei viola Martinelli tra i pali e del roccioso Sadotti in difesa

L’Italia Under 17 di mister Bernardo Corradi si qualifica agli Europei di categoria di scena a Budapest vincendo per 3-0 contro l’Ucraina. Gli Azzurrini arrivano secondi ma con 7 punti potranno dormire sonni tranquilli nella graduatoria dei secondi classificati. Della spedizione azzurra fanno parte due giocatori della Fiorentina, il portiere Tommaso Martinelli ed il difensore centrale Edoardo Sadotti. Da evidenziare che entrambi i giovani calciatori sono titolarissimi nella formazione azzurra ed anche nella gara odierna hanno giocati tutti i 90 minuti più recupero.

Al 20’ l’ala ucraina Kalyn si prende il cartellino giallo per un intervento in ritardo sul portiere viola Martinelli. Il 2006 della Fiorentina prima respinge il tiro del calciatore ucraino quindi viene colpito dal giocatore della squadra di mister Moroz. L’Italia sblocca la partita al 40’: segna Tommaso Ravagnoli, bomber del Bologna, che trafigge il portiere Surkis. Perfetto l’assist di Romano, fantasista del Genoa, che imbecca la punta azzurra per il vantaggio.

Al 57’ Martinelli para la conclusione dell’attaccante ucraino Osypenko. Nemmeno 10’ più tardi il portiere viola deve fare gli straordinari respingendo prima il tiro di Ponomarenko quindi quello del neo entrato Pashko. Al minuto 77’ l’Italia raddoppia: va ancora in gol il capitano Mannini, sull’assist del milanista Liberali. Chiude la contesa all’87’ l’atalantino Mendicino, ancora imbeccato da Liberali, entrato benissimo in gara.

La formazione italiana si qualifica così come seconda del girone con 7 punti, dietro all’Irlanda, a 7 ma avanti per la differenza reti, a Ucraina (3) e Cipro (0). Appuntamento perciò dal prossimo 17 maggio in Ungheria, quando gli Azzurrini inizieranno il loro percorso nell’Europeo di categoria.