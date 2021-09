L’Italia Under 21 soffre ma batte il Montenegro e Ferrarini trova un altro piccolo gettone in campo

Seconda vittoria in due partite per l’Italia Under 21, nel cammino di qualificazione al prossimo Europeo: stavolta gli azzurrini hanno battuto il Montenegro per 1-0, al “Menti” di Vicenza, grazie al gol di Colombo a inizio ripresa. Una partita con un bel po’ di sofferenza per la squadra di Nicolato, soprattutto nel trovare spazi e creare occasioni. Per la Fiorentina c’era un solo giocatore tra i convocati e si tratta di Gabriele Ferrarini, ora in prestito al Perugia: per lui secondo gettone in Under 21 in virtù dell’ingresso arrivato all’89’, così come nel match precedente con il Lussemburgo.