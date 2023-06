L’Italia Under 21 vola anche con Parisi ma poi rischia il suicidio contro la Svizzera: vittoria di misura per i ragazzi di Nicolato

Seconda gara del girone e stavolta arriva la vittoria per l’Italia Under 21 all’Europeo di categoria: gli azzurrini hanno battuto per 3-2 la Svizzera, raggiungendola così a quota 3 e rimettendosi in carreggiata per il passaggio ai quarti di finale. Primo tempo a senso unico e squadra di Nicolato che va sul 3-0 grazie alle reti di Pirola e Gnonto, nei primi 10 minuti, e con un ottimo inserimento vincente da parte di Parisi al 49′.

Poi la ripresa e l’uno-due immediato degli svizzeri con Imeri e Amdouni (sì, quell’Amdouni): azzurrini che poi hanno sprecato con Bellanova, Colombo e Scalvini l’occasione del 4-2. Di Males invece la clamorosa palla sprecata del 3-3. Alla fine arrivano i 3 punti, decisivi per le sorti del girone.