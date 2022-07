Lo Celso è un affare ancora da costruire. L’argentino non rientra nei piani di Conte, ma deve valutare Firenze

Tra i sogni di mercato della Fiorentina, c’è sicuramente il centrocampista del Tottenham Giovani Lo Celso, che ha trascorso l’ultima stagione in prestito al Villarreal, arrivando fino alla semifinale di Champions League. L’argentino non rimarrà a Londra: Antonio Conte gli ha già comunicato che non rientra nel progetto degli Spurs.

Terreno fertile per una Fiorentina che potrebbe tentare un passo in avanti. Tuttavia, la trattativa non sarebbe a uno stadio così avanzato come si pensava. Stando a quanto riportato da Calciomercato.it, l’offerta della Viola al Tottenham, un prestito con diritto di riscatto fissato a 18 milioni di €, non raggiungerebbe la cifra prevista. Inoltre, Firenze non sarebbe nemmeno la prima scelta dell’ex Villarreal.