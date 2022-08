Lo Celso vicino a proseguire con il Villarreal. E la Fiorentina…

Secondo quanto riporta Gastón Edul, giornalista di TyC Sports, Giovani Lo Celso sarebbe molto vicino a continuare la sua avventura al Villarreal. Il centrocampista argentino, infatti, ha giocato gli ultimi 6 mesi della scorsa stagione in prestito dal Tottenham al club spagnolo. Il club di Vila-real è sempre stato in trattativa con gli Spurs per il ritorno del giocatore, che adesso sembra vicino.

Nel tweet, il giornalista ha anche aggiunto che l’opzione Fiorentina è definitivamente tramontata.