Lo Monaco: “Ho i miei dubbi sul fatto che la Fiorentina lascerà andar via Italiano. Un allenatore bravo a valorizzare il materiale a disposizione”

Il nome di Vincenzo Italiano è uno di quelli del momento almeno tra gli allenatori. Il tecnico è riuscito a condurre la Fiorentina a giocare due finali in questa stagione e ora a Napoli in molti lo vedono come successore di Luciano Spalletti.

Di questo fatto però non è convinto l’ex dirigente di Catania, Palermo e Messina, Pietro Lo Monaco che su Radio Marte ha detto: “Ho i miei dubbi sul fatto che la Fiorentina lasci andar via Italiano. Da un punto di vista squisitamente tecnico, con lui il Napoli potrebbe proseguire il proprio percorso virtuoso e dai costi contenuti, con un allenatore che è bravo a valorizzare il materiale a sua disposizione, anche se è privo dell’esperienza e della personalità di Spalletti“.