Lo Monaco: “La Stagione della Fiorentina è positiva nonostante le due finali perse. Ecco chi prenderei a centrocampo e in attacco”

Questo pomeriggio l’ex direttore sportivo Pietro Lo Monaco, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare alcune tematiche di casa Fiorentina. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“E’ chiaro che resta rammarico per non essere riuscita a portare nessuna delle due competizioni in cui i viola erano arrivati in finale, ma forse la Fiorentina avrebbe anche meritato di vincere la Conference League. Allo stesso tempo ritengo che la stagione resti assolutamente positiva: ottavo posto in campionato e due finali raggiunte, non penso che la Fiorentina avesse iniziato la stagione con l’idea di poter raggiungere la vittoria di trofei. Due anni fa questa squadra si salvava nelle ultime giornate di campionato. Dunque annata positiva anche perché si può imbastire una programmazione che può portare la Fiorentina a restare stabilmente nei piani alti della Serie A e dell’Europa“.

Ha poi dato uno sguardo alla rosa gigliata e a quelli che potrebbero essere i movimenti in uscita: “Sicuramente qualcuno in estate avrà la seria possibilità di lasciare Firenze. Se devo immaginarmi chi possa essere uno dei primi a lasciare Firenze penso ad Amrabat, ormai già promesso al Barcellona. Chiaramente po la Fiorentina dovrà essere brava a cambiare qualche elemento cardine della stagione appena conclusa, altro compito non semplicissimo. Ma ritengo anche che questa società, almeno per quanto fatto vedere finora, non si farà trovare impreparata da questo punto di vista. Non penso che la società si tirerà indietro nel rinforzare questa Fiorentina nei punti deboli dimostrati in questa stagione. E’ innegabile che questa squadra ha bisogno di un difensore centrale importante. Servirà un sostituto importante al posto di Amrabat. E sarà l’occasione per prendere un centrocampista più adatto alle idee di Italiano. A me piacerebbe pensare a Tielemans a parametro zero per sostituire Amrabat. Ci sono le possibilità per costruire una Fiorentina più forte e credo sia il desiderio della proprietà“.

Ha poi concluso parlando dell’importanza di avere un centravanti:“Penso che la Fiorentina debba trovare un centravanti da almeno 15 gol a stagione. Io andrei deciso su Icardi per l’attacco. Cabral ha risposto dopo l’apatia dello scorso anno. Ma alla Fiorentina serve un attaccante sicuro“.