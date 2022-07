Lo Monaco: “Se Jovic ritrova condizione e stimoli, sarà un bel vedere. Fiorentina squadra ideale per lui”

Il dirigente Pietro Lo Monaco ha parlato a TMW del nuovo attaccante della Fiorentina Luka Jovic: “Al Real Madrid ha fatto fatica, ma lì non è facile per nessuno. Ha un grande talento, forse la Fiorentina è la squadra ideale per lui. Lo dico anche in virtù delle idee e del tipo di gioco di Italiano. Jovic ha tutte le condizioni per riprendere il discorso interrotto a Madrid”.

E poi ha aggiunto: “Non so se sarà il vero sostituto di Vlahovic. Di certo quest’ultimo è stato ceduto in un momento, gennaio, in cui trovare un degno rimpiazzo era complicato. Una cosa è certa: se Jovic ritrova condizione e stimoli, è un bel vedere”.