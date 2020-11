Lo scenario che sta prendendo corpo: Iachini via anche in caso di vittoria contro il Parma. Prandelli già pronto per il Benevento?

La Fiorentina sta ancora lavorando per la situazione relativa alla panchina, con la posizione di Beppe Iachini sempre più in bilico. Sabato i viola affronteranno il Parma al Tardini, e potrebbe essere l’ultima per il tecnico ex Sassuolo ed Empoli, che dopo i deludenti risultati e le tristi prestazioni, sembra arrivato al capolinea della sua esperienza con la Fiorentina. Sembra, secondo quanto riporta Calciomercato.com che neanche una vittoria salverebbe Iachini, con i viola pronti a sfruttare la sosta per fare quadrato intorno al nuovo allenatore, con la situazione ancora in divenire, ma che sta prendendo una piega ben definita. Alla ripresa dopo la sosta contro il Benevento, infatti, potrebbe esserci un nuovo allenatore. La Fiorentina è orientata a scegliere una figura di riferimento per la fine di questa stagione, un traghettatore che conosce bene la piazza e la città toscana, capace di mettere tutti d’accordo e fare quadrato, oltre che disponibile ad accettare un contratto di sei mesi. La figura che sta prendendo piede nelle ultime ore come vi raccontiamo da qualche giorno, è quella di Cesare Prandelli, la cui carriera è legata a doppio filo con la Fiorentina dopo un quinquennio vissuto ad altissimo livello tra il 2005 ed il 2010. La figura di Prandelli, poi, potrebbe trovare anche una seconda vita, dopo la fine di questo campionato, con la possibilità di una nuova carriera in vista di dirigente.

