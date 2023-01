Lo scenario paranormale per la porta: se Gollini se ne va, la Fiorentina potrebbe riaccogliere… Tatarusanu

Ancora tutto da chiarire il futuro della porta viola ma anche il presente, in particolare per ciò che riguarda le spalle di Terracciano, titolare intoccabile. Potrebbe andarsene infatti Gollini, cercato dal Napoli, e per un’eventuale sostituzione c’è l’opzione Sirigu ma non solo. Secondo Tmw infatti, il Milan sta cercando un altro portiere in attesa del rientro di Maignan e potrebbe liberare Tatarusanu. Secondo il portale, il rumeno sarebbe un’opzione per il ruolo di vice, per quello che sarebbe un ritorno quasi paranormale, dopo l’addio del 2017.