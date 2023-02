Lo sfogo di Juric: “Quando hai giocatori buoni in costruzione non puoi darli via, non sono figurine”

Ivan Juric, tecnico del Torino che in campionato ha sei punti in più della Fiorentina, si è sfogato dopo la partita persa contro il Milan per 1-0 per la partenza di giocatori nel mercato di gennaio che non sono stati sostituiti a dovere.

Di seguito le sue parole: “In costruzione quando hai giocatori buoni non li dai via. Se perdi sempre giocatori buoni giocatori il livello va verso il basso anche se giochi bene. Oggi ci mancava Ricci e se ne è andato Lukic, i giocatori non sono figurine. Ilic è arrivato in difficoltà”.