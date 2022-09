Lo Slavia Praga scherza con la Fiorentina: “Stessi tiri e stessi gol”. E i biancorossi conoscono bene il marcatore viola…

Siparietto molto divertente su Twitter, a opera del profilo ufficiale dello Slavia Praga. I cechi sono in Conference League e, come la Fiorentina, hanno pareggiato 1-1 pur dominando una partita intera. Poco fa, come già annunciato, è stata pubblicata la classifica di chi ha tirato di più nella prima giornata di UECL: comandano, proprio, Fiorentina e Slavia Praga (LEGGI QUI).

I biancorossi citano la società viola e scherzano: “Guardando il nostro numero di tiri e poi i gol segnati…“. Subito sotto, un ricordo dello Slavia Praga a un ex tanto caro, Antonin Barak: “Salutiamo il marcatore della sfida!”.