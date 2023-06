Lo spareggio salvezza tra Spezia e Verona non si giocherà al Franchi: ecco il motivo

Non sarà il Franchi la sede dello spareggio salvezza tra Hellas Verona e Spezia. Nonostante le parole di questa mattina del presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini, lo stadio della Fiorentina non sarà a disposizione per ospitare questa importantissima partita domenica sera.

Il motivo è che al Franchi sono già state smontate le porte ma, soprattutto, il manto erboso è già stato smosso e andrebbe completamente risistemato. Inoltre, immediatamente dopo la finale di Conference League, lo stadio andrà in gestione agli organizzatori dei concerti per i preparativi in vista degli eventi musicali che si terranno durante l’estate.