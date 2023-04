Lo Spezia a Firenze con tante assenze tra cui un ex viola. Semplici recupera un solo giocatore… per la panchina

Non buonissime notizie per Leonardo Semplici in vista della partita di domani contro la Fiorentina, importantissima per la corsa salvezza del suo Spezia. Secondo quanto riporta calciospezia.it, sono infatti molti gli indisponibili nelle file bianconere: l’ex Agudelo, ma anche Zovko, Beck e Caldara.

E’ invece rientrato in gruppo Reca, che dovrebbe riuscire quantomeno ad andare in panchina. Nella giornata di oggi ultimo allenamento per lo Spezia, la classica rifinitura prima di partire alla volta di Firenze.