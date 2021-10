Lo Spezia di Hristov batte una Salernitana priva di Ribery. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Un anticipo in ottica salvezza quello delle 15 al “Picco” di La Spezia, tra lo Spezia e la Salernitana: vittoria per la formazione ligure in rimonta, per 2-1. Vantaggio granata nel primo tempo grazie alla prima rete di Simy in campionato; nella ripresa invece due reti per la squadra di Thiago Motta con Strelec al 49′ e poi con uno splendido destro da fuori di Kovalenko a fil di palo. Vittoria dunque per la squadra guidata in difesa dall’ex viola Hristov.

La nuova CLASSIFICA della Serie A: Napoli 21, Milan 19, Inter 17, Roma 15, Fiorentina 12, Atalanta, Lazio, Juventus, Bologna 11, Empoli 9, Torino, Verona, Udinese 8, Sassuolo, Spezia 7, Sampdoria 6, Genoa, Venezia 5, Salernitana 4, Cagliari 3.