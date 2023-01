Lo Spezia fa sul serio per Zurkowski e sfrutta i rapporti raffreddati tra Fiorentina ed Empoli. La situazione

Cambiano completamente le gerarchie nella corsa al centrocampista della Fiorentina Szymon Zurkowski, che coinvolge molti club di Serie A. La Salernitana era nella posizione più vantaggiosa, ma ha scelto di virare su Nicolussi Caviglia. L’Empoli rimane il sogno del calciatore stesso, ma i rapporti tra viola e azzurri si sono raffreddati. E allora ecco che si fa sotto un’altra concorrente.

Come riportato da Gianlucadimarzio.com, lo Spezia tenta di inserirsi per Zurkowski e prova ad approfittare della situazione. La richiesta della Fiorentina è di 5 milioni di € ed è uno dei motivi per i quali i rapporti con l’Empoli sono più freddi che mai.