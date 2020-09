Lo Spezia insiste per un esubero viola che nel frattempo…temporeggia. La motivazione

Lo Spezia vorrebbe chiudere per Riccardo Saponara, come ricorderete ne avevamo parlato già quando il club neo-promosso aveva ottenuto dai viola (con il placet del Genoa) il centrocampista Agudelo. Saponara come sottolinea alfredopedullà.com, ha un contratto con la Fiorentina fino al 2022, allo Spezia ci andrebbe anche volentieri ma vuole prima capire i margini legati al Parma. Liverani lo apprezza e lo ha avuto già nella scorsa stagione a Lecce.

