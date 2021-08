Lo stipendio di Pjanic continua a rappresentare un problema, ma in Spagna sono sicuri: la Fiorentina è in forte pressing sul giocatore

La situazione legata a Miralem Pjanic e al suo possibile passaggio alla Fiorentina è argomento molto discusso anche in Spagna. A tal proposito si è espresso il Mundo Deportivo, che sottolinea come il club viola stia aumentando il pressing per arrivare al bosniaco.

Lo stesso giocatore ha da tempo manifestato la volontà di lasciare il Barcellona, dove ormai è fuori rosa, per tornare in Italia e la Fiorentina potrebbe essere la soluzione ideale. I viola vorrebbero Pjanic in prestito, ma l’ostacolo principale ad oggi continua a essere l’ingente stipendio del giocatore.

Il Barcellona non ne ha ancora fatto una valutazione precisa, ma liberarsi almeno di una parte dell’ingaggio di Pjanic sarebbe ossigeno puro. E con il giocatore che vuole a tutti i costi tornare in Italia, per la Fiorentina potrebbe diventare davvero un’occasione da non lasciarsi sfuggire.