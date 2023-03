“Lo stop ai finanziamenti non avrebbe senso. Il governo si prenda le sue responsabilità, Firenze non è terreno di scontro con l’Europa”

Sul nuovo stadio della Fiorentina è intervenuto anche il deputato del Partito Democratico e assessore al commercio Federico Gianassi. Ecco quanto scritto in una nota stampa: “Bloccare i finanziamenti già assicurati significherebbe bloccare lo sviluppo dell’intero quartiere in cui sorge il Franchi. Lo stop non avrebbe davvero senso perché le risorse del PNRR, benché la maggior parte saranno spese per mobilità ambiente, scuole e sport, sono necessarie e decisive anche per Campo di Marte“.

E aggiunge: “Firenze non può e non deve essere terreno di scontro Governo-Europa. Ci aspettiamo che il ministro per gli affari europei Fitto intervenga anche su questo tema a nome di tutto il governo, che adesso è tenuto a prendersi le proprie responsabilità. Deve essere difeso l’interesse della nostra città e dei nostri concittadini”.