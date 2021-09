Bocci: “Lo stop per le nazionali ha avvantaggiato di più l’Atalanta. Non si può falsare in questo modo il campionato”

Il giornalista del Corriere della Sera Alessandro Bocci ha parlato a Radio Bruno, parlando della situazione che vede coinvolti i giocatori sudamericani della Fiorentina e non solo. Queste le sue parole: “Queste due settimane di stop hanno favorito più l’Atalanta che la Fiorentina. Loro hanno recuperato Zapata, invece i viola riavranno Pulgar, Gonzalez e Quarta a poche ore dalla partita. Non si può giocare così, è una cosa scandalosa. Non si può falsare così un campionato intero per le Nazionali. Sono i club che pagano i giocatori, la FIFA deve fare di più”.