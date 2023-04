Lo strano caso dell’allenatore del Basilea Vogel: ha portato gli svizzeri in semifinale di Conference ma a fine stagione vuole dimettersi… Contro la volontà dei suoi giocatori

Il Basilea continua l’incredibile percorso in Conference League, giunto alle semifinali dove affronterà la Fiorentina dopo aver eliminato i francesi del Nizza. Un traguardo sorprendente, se si guarda il magro nono posto della squadra rossoblù in campionato. A complicare le cose durante la stagione, c’è stato anche l’esonero di Alex Frei all’inizio di febbraio, rimpiazzato momentaneamente da Heiko Vogel. Una posizione ad interim, quella di Vogel, che poi è stata ufficializzata fino alla fine della stagione corrente.

Il Basilea ha giocato in casa per il sostituto, visto che l’attuale allenatore è anche il direttore sportivo del club. Anche per questa ragione, nonostante gli ottimi risultati europei, Vogel nel post partita contro il Nizza ha ribadito: “Non cambia nulla: mi dimetterò a fine stagione e sarò solo direttore sportivo. Il mio tempo come allenatore è stato pianificato come una parentesi fin dall’inizio”

Intanto però, giocatori come Michael Lang e Taulant Xhaka, hanno pubblicamente espresso la loro volontà della permanenza di Vogel sulla panchina del Basilea ben oltre il termine della stagione. La situazione potrebbe cambiare se Vogel cambiasse a sua volta idea. Tutto è in divenire. Che la doppia partita contro la Fiorentina possa essere decisiva per le scelte?