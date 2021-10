Lo stress di Vlahovic? La serenità di Italiano, che ha ben altri grattacapi da risolvere

Come già detto dallo stesso allenatore, non sarà Vlahovic il problema offensivo della Fiorentina, anzi: la squadra viola continuerà ad appoggiarsi su di lui. Secondo l’edizione locale di Repubblica infatti, per il tecnico ci sono ben altre preoccupazioni, a partire dai maggiori rifornimenti da far giungere all’attaccante e alla capacità di sfruttare in modo più efficace il lungo stazionamento gigliato nelle metà campo avversarie. Su Vlahovic invece, Italiano è sereno e deciso: si lavorerà per aiutarlo e non per sostituirlo.