Lo stupendo racconto da Marassi: “Gli ultras della Fiorentina mobilitati per ritrovare il cellulare della mia amica con video e foto del figlio malato di tumore”

Domenica scorsa la Fiorentina ha sconfitto 2-0 la Sampdoria a Marassi, grazie a Bonaventura e Milenkovic. In una giornata di festa per la squadra viola c’è da segnalare anche un episodio bello e toccante riportato dalla pagina FB Indipendenti. Protagonisti i tifosi della Fiorentina presenti nel settore ospiti. Ecco il racconto dell’accaduto: “Vorrei raccontare una cosa carina che è successa nel settore ospiti a Genova domenica, dato che ultimamente parlano sempre male dei tifosi della Fiorentina”.

“Ero a Marassi appunto nel settore ospiti, con un’amica e il suo bambino di 2 anni, che sono a Genova al Gaslini da 4 mesi perché lui ha un tumore raro e mortale. Abbiamo deciso di portarlo per la prima volta allo stadio a vedere la Fiorentina, dato che giocava a Genova. Ad inizio secondo tempo la mia amica si è accorta di aver perso il cellulare e vi lascio immaginare l’ansia perché ha dentro foto e video del bambino”.

“Abbiamo iniziato a chiedere a tutti i tifosi e dopo un po’ di tempo e con il passaparola, gli ultras si sono mobilitati e le hanno restituito il cellulare che nel frattempo era stato ritrovato in terra. Vorrei che si spargesse questo racconto perché fa bene raccontare la bontà dei tifosi, i nostri in questo caso, se potete condividete in qualche modo.

Grazie”.