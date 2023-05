Lo svanito Barak: il ceco è calato nelle gerarchie di Italiano e anche lui è nella lista di chi cerca riscatto

Il riscatto sul mercato era arrivato già a gennaio, quello sul campo invece Antonin Barak lo cerca in queste ultime uscite stagionali, dopo un’annata piuttosto altalenante ma un po’ spenta ultimamente. Nelle gerarchie di Italiano, il ceco è una delle primissime alternative e uomo da turn over per eccellenza. L’ultimo acuto risale però a marzo, nell’andata dei quarti di Conference con il Sivasspor, in pieno momento magico della Fiorentina. Secondo La Gazzetta dello Sport, oggi da ex contro l’Udinese sarà una delle scelte del tecnico viola, con l’obiettivo di dare un po’ di colore alla stagione.