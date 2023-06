L’obiettivo Nzola per affilare l’attacco? Ci sarà da anticipare una squadra della Capitale

Il rendimento di Mbala Nzola non ha lasciato ottime impressioni solo nella dirigenza viola, ispirata anche da un Italiano che lo conosce benissimo. Secondo Calciomercato.com infatti, la sfida di domani tra Roma e Spezia sarà occasione anche per i giallorossi, che seguono l’angolano per la prossima stagione. Il portale parla proprio di concorrenza tra Roma e Fiorentina e di offerte da almeno 10 milioni per convincere il club ligure. Da capire anche che tipo di futuro avranno le due, in ottica coppe europee.