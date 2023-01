L’obiettivo resta l’Europa, a Roma l’occasione è ghiotta per rilanciarsi in classifica e seguire le orme di un anno fa

La rincorsa all’Europa per la Fiorentina può partire questa sera dallo Stadio Olimpico di Roma, dove la Fiorentina va a caccia del primo successo stagionale contro una big del campionato dopo aver vinto nelle ultime dieci partite ufficiali ben sette volte.

In questo frangente della stagione l’anno scorso il tecnico Vincenzo Italiano aveva battuto corazzate come Atalanta, Milan e Napoli, quest’ultima in Coppa Italia.

Per il momento quest’anno le uniche vittorie arrivate sono arrivati contro le ultime squadre della classifica, mentre contro le prime sette sono soltanto due i punti ottenuti. Il Corriere dello Sport in edicola oggi sottolinea come sia arrivato il momento di cambiare per Italiano e i suoi, che dopo tanto gioco profuso ottenendo poco, devono portare a casa un successo che lancerebbe i viola per la scalata della classifica.