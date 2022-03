Lobotka: “Dopo la sosta troveremo un avversario forte come la Fiorentina nel nostro cammino per lo scudetto”

Il centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka ha parlato dal ritiro della sua nazionale della lotta allo scudetto. Nel cammino dei partenopei il mese di aprile farà incontrare la Fiorentina al Maradona, un avversario temuto anche dal giocatore slovacco. Ecco cosa ha dichiarato a Sport.Aktuality.sk:

“Può succedere di tutto, ci sono ancora tanti punti a disposizione. Dopo la sosta affronteremo Atalanta, Fiorentina e Roma: tre avversarie forti. Da lì verrà fuori se lotteremo per lo scudetto. Inter e Milan le vere avversarie per lo scudetto, hanno un gioco di qualità. La Juventus non ha iniziato bene la stagione. Ora sta recuperando ma non penso possa vincere lo scudetto“.