L’occasione della vendetta sul West Ham per la Fiorentina: in palio c’è Boulaye Dia

Tra le alternative al vaglio dei dirigenti della Fiorentina in ottica attaccanti c’è anche il nome di Boulaye Dia, accesosi in particolare dopo la tripletta alla squadra viola nel match di Salerno. Il nome è ben fissato sui taccuini secondo il Corriere dello Sport ma non solo su quelli viola e la concorrenza porta il nome di club importanti: su tutti quello del West Ham, fresco “usurpatore” della Conference League. Per la Fiorentina potrebbe essere un’occasione di vendetta sul mercato.