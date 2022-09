L’occasione giusta? Bianco ancora a bocca asciutta attende un segnale da Italiano

Dopo aver deciso di rimanere alla Fiorentina senza accettare le offerte di prestito, Alessandro Bianco ha di recente rinnovato il proprio contratto fino al 2026. Il classe 2002 piemontese ha avuto parole di grande affetto per Firenze e la società viola, e per lui quella appena iniziata è la prima vera stagione da professionista. Bianco non ha finora avuto spazio nel centrocampo viola. Il giocatore ex Torino e Chisola può agire sia da mezzala che da centrale ma non è riuscito a ritagliarsi minuti né da subentrante né tanto meno da titolare.

La sfida col Riga può essere forse il palcoscenico adatto per il debutto stagionale, sebbene non sia certamente una partita che la Fiorentina può permettersi di sbagliare. Bianco ha bisogno di avere spazio per potersi misurare a questi livelli, non giocare mai è solo deleterio per un elemento messosi in mostra con la Primavera ed in grado di trovare posto anche con la Nazionale.

Il giovane centrocampista attende una chance, in un centrocampo viola che nonostante i vari problemi accusati da tanti elementi nel breve scorcio di annata, non gli ha permesso di ottenere mai un’occasione da Italiano. L’allenatore siciliano ha permesso a Bianco di debuttare in Coppa Italia lo scorso anno, ma i due brevi cameo con Cosenza e Benevento sono stati le uniche apparizioni del giocatore. Bianco attende quindi l’occasione giusta ed un segnale da Italiano per poter provare a dimostrare di valere la Fiorentina: ne avrà la possibilità?