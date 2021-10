Il grande ballottaggio di Italiano per la formazione con cui la Fiorentina scenderà in campo contro il Venezia è il giocatore che stazionerà davanti alla difesa. In corsa per una maglia da titolare ci sono Amrabat, Pulgar e Torreira: il marocchino, alla luce degli impegni dei due sudamericani tornati soltanto sabato a Firenze, è il favorito.

Se dovesse partire dal 1’, sarà la prima volta in stagione per l’ex Hellas Verona. Una grande occasione da sfruttare, alla luce anche delle voci estive che lo volevano lontano da Firenze. Alla fine, il marocchino è restato alla Fiorentina come una sorta di oggetto misterioso: Italiano ha lavorato bene su di lui, mandandolo in campo a partita in corso a partire dalla terza giornata. E questa sera potrebbe premiarlo schierandolo dall’inizio: pagato quasi venti milioni di euro, Amrabat è un patrimonio importante che la Fiorentina non può permettersi di svalutare.