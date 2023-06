L’offerta fantasiosa rilanciata dal Marocco: “Il Barcellona ha offerto 19 milioni più Garcia per Amrabat ma la Fiorentina…”

Il futuro di Sofyan Amrabat è seguito con grande interesse in Marocco, con alcuni club spagnoli molto interessati a lui. In particolare il portale Soccer212 ha rilanciato una proposta del Barcellona da circa 19 milioni, più il difensore centrale Eric Garcia, che è valutato sui 10. La Fiorentina però non sarebbe interessata a contropartite ma solo ai soldi e a cifre intorno ai 30-35 milioni.

INFO SOCCER212 🚨 Le FC Barcelone a proposé à la Fio 15M + 4M de bonus + Eric Garcia contre Amrabat OFFRE REFUSÉE PAR LE CLUB ITALIEN ! pic.twitter.com/FwyOF6j7ag — SOCCER212 (@SCCR_212) June 18, 2023