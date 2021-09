“Logico aspettarsi qualcosa di diverso per il futuro di Vlahovic. La Fiorentina ha preso seriamente in considerazione Kouyaté per il mercato”

Il doppio ex di Fiorentina e Atalanta Luca Ariatti ha parlato a Radio Sportiva. Queste le sue parole: “Non faccio il tifo per nessuna delle due, ma per me è speciale. Vlahovic è uno degli attaccanti più forti per il futuro, la sua valutazione economica è ancora tutta da scoprire. Ha sempre la giusta mentalità. Mi auguro faccia una grande stagione, poi è logico aspettarsi qualcosa di diverso per il futuro. Quando oggi hai un giocatore forte con meno di tre anni di contratto sei già in pericolo. Ho parlato con Pradè e Burdisso di Kouyaté. Lo hanno considerato concretamente ma non hanno voluto cambiare molto in difesa”.