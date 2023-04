L’onda viola non si ferma: da Cremona al Franchi contro lo Spezia, attesi 32mila tifosi. E Barone chiama a raccolta… anche i turisti

L’onda viola è pronta a continuare il suo movimento: da Cremona, dove erano presenti più di 4000 tifosi della Fiorentina, al Franchi, dove per la partita di campionato contro lo Spezia sono attesi più di 32mila supporters gigliati a Campo di Marte. Anche la società viola ha spinto i più indecisi a recarsi al botteghino per comprare i biglietti, prima tramite il consueto slogan sui social e poi con un video con protagonisti alcuni dei sudamericani.

Come scrive La Nazione, anche il dg della Fiorentina Joe Barone, nella giornata di ieri, ha incontrato in centro alcuni turisti per convincerli ad essere presenti allo stadio domani pomeriggio contro la formazione ligure. Firenze è piena di bellezze, si sa, ma da qualche tempo ce n’è una in maglia viola che sta facendo sognare la città. E anche per i turisti di passaggio diventa un’occasione.