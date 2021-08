Londra chiama Firenze: La linea calda del mercato della Fiorentina

Una linea calda, per non dire bollente. E’ quella che va da Londra fino a Firenze. Inghilterra e Italia tra queste due nazioni si giocano, in larga parte, le sorti della Fiorentina perché in ballo ci sono due giocatori importanti.

Quello che partirà, diciamolo subito, è Nikola Milenkovic, per il quale il West Ham è partito da tempo ma non ha saputo chiudere, favorendo quindi l’inserimento del Tottenham.

Lo stesso Tottenham che ci sta provando per Dusan Vlahovic, ma qui la questione è differente. La Fiorentina tiene ancora botta e non sembra intenzionata a darla vinta ai pretendenti.