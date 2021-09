Longhi: “Il mercato è stato ottimo, la Fiorentina adesso può insidiare le sette sorelle”.

Questo pomeriggio il giornalista sportivo Bruno Longhi, durante un collegamento per Radio Sportiva, ha dato la sua valutazione sulle prospettive della Fiorentina di Vincenzo Italiano, a partire dalla sfida di questa sera contro l’Atalanta di Giampiero Gasperini. Queste le sue parole:

“La società ha lavorato molto bene in fase di mercato, arrivare a giocatori come Nico Gonzalez, Torreira e Odriozola è un buon biglietto da visita. Adesso occorre che sul campo non disattenda quello che sono le giuste ambizioni che hanno tutti i tifosi viola. Non solo io ma anche molti allenatori la indicano come una possibile partecipante al banchetto delle sette sorelle, che in questo caso diventerebbero otto. Dipende tutto dalla Fiorentina, perchè devo dire che già lo scorso anno i viola erano una squadra con giocatori di talento e poi invece la squadra non fu in grado di fare quello che tutti si aspettavano. Le carte per giocare una buona partita contro l’Atalanta ce l’ha, poi quest’anno i viola hanno anche un’ottimo allenatore, un tecnico che, a dispetto delle esperienze nelle ultime stagioni, potrà dare quel qualcosa in più che è sempre mancato”.