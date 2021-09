Longhi: “Kokorin non può essere il vice di Vlahovic. Per inserirsi nelle prime sette…”

Pochi minuti fa il giornalista sportivo Bruno Longhi, durante un collegamento per Radio Sportiva, ha commentato la Fiorentina di Vincenzo Italiano: dal tema del vice-Vlahovic agli obiettivi stagionali. Queste le sue parole:

“Da quel che trapela da Firenze, il vice di Vlahovic dovrebbe essere Kokorin anche se sinceramente non so se sia all’altezza delle aspirazioni di una piazza che quest’anno vuole fare bene. Al momento non posso dire dove possa arrivare questa squadra, non dimentichiamoci che le sette sorelle dovrebbero, uso il condizionale, avere un margine di vantaggio nei confronti di tutte le altre. Per questo la Fiorentina dovrà cercare con tutte le sue forze di andare al di là di quello che attualmente in Serie A è il suo ruolo, conquistatosi con le tre ultime deludenti stagioni. Provare ad inserirsi nelle prime sette posizioni sarà un’enorme sforzo, però la Fiorentina ha fatto un buon mercato, comprando ottimi giocatori, ed ha la grande fortuna di trovarsi in rosa un centravanti come Dusan Vlahovic. Le speranze ci sono, sarà il campo a dirci qual’è il reale valore di questa squadra”.