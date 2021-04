Longoria: “Stiamo lavorando per il riscatto di Lirola. Dobbiamo trovare un punto di incontro con la Fiorentina”

Il presidente del Marsiglia Pablo Longoria ha parlato in conferenza stampa del giocatore di proprietà della Fiorentina Pol Lirola: “Siamo molto contenti di lui e abbiamo una comunicazione aperta con gli agenti. Ci sentiamo quasi ogni giorno per vedere come fare per acquistarlo. Abbiamo il diritto di riscatto, ma nessun club d’Europa in questo momento può definire una trattativa in modo facile. Dobbiamo trovare un punto di incontro con la Fiorentina“.