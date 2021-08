Look vacanziero e informale: Lo sbarco in Calabria di Commisso. FOTO

MARINA DI GIOIOSA IONICA – Look prettamente vacanziero e assolutamente informale, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso è arrivato in Calabria, a Marina di Gioiosa Ionica dove questa sera riceverà le chiavi della città.

Un riconoscimento per celebrare la sua ascesa economica e che sarà anche l’occasione per poter parlare dei suoi progetti imprenditoriali per il futuro, squadra viola compresa.

Ad accoglierlo al suo arrivo c’erano alcuni amici che non hanno perso l’opportunità di salutarlo dopo tanto tempo.

Altre foto le potete trovare sulla pagina Facebook del Pentasport di Radio Bruno