L’opinione degli operatori di mercato sul futuro di Vlahovic: con un piede in Inghilterra e l’altro in bianconero. Ma anche la permanenza alla Fioretina…

Sulle pagine di Tuttosport in edicola questa mattina, un’inchiesta sul futuro dell’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic attraverso le parole di alcuni noti operatori di mercato. Tra questi Beppe Bozzo, che ha Firenze ha seguito l’operazione Odriozola: “Commisso ha la possibilità per far cambiare idea a Vlahovic, soprattutto se la Fiorentina continuerà così bene. In caso di cessione però mi aspetto una trattativa con un club estero”

Anche Giovanni Branchini è intervenuto sul tema: “Credo che Vlahovic rimarrà alla Fiorentina più a lungo di quello che si aspettano in molti. Sicuramente fino alla fine della stagione. Poi in 7-8 mesi possono succedere tante cose. Se ripeterà la stagione passata può ambire a tutte le big”.

E le parole del procuratore internazionale Yvan Le Mée: “Che coppia da sogno Chiesa-Vlahovic! Ma non credo possa rientrare nei parametri economici della Juventus. Vedo più il serbo in Premier: al Totteham al posto di Kane o al Mancheter City”