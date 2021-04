L’ora più buia per l’uomo Prandelli

Il Fatto Quotidiano, nella sua edizione web, ha analizzato a firma di Carmelo Zaccaria le dimissioni di Prandelli da allenatore della Fiorentina. Di seguito il passaggio saliente: “Non ammettere le proprie insufficienze e prendersela con il mondo che cambia irrimediabilmente, senza preavviso, può nuocere non solo alla carriera ma anche alla propria autostima. Le sconfitte anche se ci accompagnano per tutta la vita non sono mai definitive, anzi spesso sono illuminanti, forse più di certe vittorie che, a volte, sono frutto di combinazioni fortuite ed occasionali, ma che emotivamente tendiamo ad ingigantire nella nostra mente facendoci sembrare ciò che non siamo, riconoscendoci dei meriti che probabilmente non meritiamo. Adesso per l’uomo Prandelli incomincia l’ora più buia, la battaglia interiore per avere ragione dei propri demoni, per darsi una nuova visione di gioco. Stavolta, a poco servirà buttare la palla in tribuna o rifugiarsi in qualche posto fuori mano, fosse anche la mesta e mansueta Albania”