Lorenzo Casini: “Utopia pensare che realizzare uno stadio sia più facile rispetto ad un’autostrada. Euro 2032 non può essere l’unica ragione per una spinta sugli impianti in Italia”

Ecco le sue parole riportate da Tuttomercatoweb.com : “Sicuramente ci sono state soddisfazioni che derivano da come il calcio italiano si sta comportando nelle coppe europee, ma anche come impegno delle società sia per il nuovo bando che per migliorare i punti centrali del movimento, ovverosia strutture, risorse e aspetto culturale”.

In occasione de Il Foglio Sportivo 2023 , il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha affrontato varie tematiche, compresa quella degli stadi in Italia, che tocca da vicino anche la Fiorentina .

Sugli stadi a che punto siamo?

“Il calcio e lo sport non sono isole, in Italia il sistema paese è complicato per le infrastrutture. Pensare che realizzare stadio sia più facile di realizzare una autostrada è una utopia. Tutti i problemi che esistono per realizzare le opere pubbliche le ritroviamo negli stadi”.

La candidatura dell’Italia a Euro 2032 è fondamentale per avere una spinta sul tema stadi?

“Come ha detto Abodi, è fondamentale ma non può essere l’unica ragione per lavorare in modo veloce e operativo. Se avessimo la conferma da parte dell’UEFA sarebbe un’opportunità straordinaria, in Italia siamo fermi a Italia ’90 e a qualche partita dello scorso Europeo”.