L’osservato specialissimo sotto gli occhi del presidente

Osservato non speciale ma addirittura specialissimo. Per quanto riguarda la Fiorentina, stasera gli occhi saranno puntati su Luka Jovic che dovrebbe avere in mano le chiavi dell’attacco viola.

In questo febbraio l’ex Real Madrid ha segnato in Coppa Italia contro il Torino e stasera proverà a fare il bis in un’altra coppa, la Conference, nella quale ha già realizzato quattro reti durante la fase a gironi.

Ad osservarlo ci sarà anche il presidente gigliato, Rocco Commisso, che ha deciso di seguire la squadra per la prima volta in una trasferta europea.