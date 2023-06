Lotito: “Berardi non è un mio obiettivo, io penso solo a rinforzare la Lazio di concerto con Sarri. Non ci servono nomi, ma soluzioni tecniche”

Il presidente della Lazio Claudio Lotito è intervenuto all’uscita del Senato per dire la sua sulle ultime voci di mercato che vedrebbero Berardi vicino ai biancocelesti. Di seguito le sue parole riprese da Lalaziosiamonoi.it:

“Berardi? È un obiettivo che ti sei posto te, non che mi sono posto io. Il mio è quello di rinforzare la squadra. Le scelte vengono fatte di concerto con l’allenatore e con il direttore per trovare la soluzione migliore per rendere più forte la squadra. Non sono i nomi, sono le soluzioni tecniche che devono essere trovate. E le soluzioni tecniche prescindono dai nomi”.