Lotito spazza via ogni dubbio sul futuro di Sarri: ufficiale il rinnovo del tecnico toscano

Nonostante gli screzi avuti con il presidente Claudio Lotito, adesso è ufficiale: Maurizio Sarri ha rinnovato il suo contratto con la Lazio. A comunicarlo è il club biancoceleste tramite una nota sul proprio sito uffiiciale.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedulla, il tecnico toscano ha prolungato l’accordo in essere con la Lazio fino a giugno 2025: il Comandante andrà a percepire 3,5 milioni di euro a stagione. Le voci sull’esistenza di alcuni screzi durante la stagione, il matrimonio tra la Lazio e Maurizio Sarri può continuare. Benché il tecnico si aspetti garanzie in fase di mercato, Lotito ha dato un segnale a tutta la piazza: la rivoluzione Lazio è in atto.