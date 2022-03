Lotti: “La legge mia e di Nardella ha aiutato, dopo anni di parole si muove qualcosa. Da oggi in Italia siamo tutti architetti”

Luca Lotti, politico fiorentino in passato anche Ministro dello Sport, ha parlato a ViolaFun del progetto per il restyling dello stadio Artemio Franchi.

Queste le sue parole: “A Firenze è cominciato un percorso lanciato dall’amministrazione qualche mesi fa: adesso si comincia a vedere qualcosa di diverso. La legge mia e di Nardella aiuterà a fare investimenti del genere, a prescindere dalla scelta di una strada privata o pubblica. La riqualificazione di Campo di Marte la ritengo una scelta corretta, dopo anni di parole finalmente si muove qualcosa”.

Lotti commenta poi il progetto vincitrice: “In Italia siamo tutti virologi, ct e oggi architetti. Da un rendering non posso rendermi conto come sia davvero, ritengo che si sia scelto quello perché mette insieme un progetto che non deturpa lo skyline di Firenze e che non impatta sull’ambiente”.

Lotti si sofferma poi sulla Fiorentina: “E’ una squadra che mi piace molto, Italiano è arrivato a Firenze da sconosciuto ma si è imposto fin da subito con un grande gioco. Chiaramente con Vlahovic la stagione sarebbe andata diversamente”.