ltalia sempre sul podio nel ranking Uefa. La Roma ancora in corsa può portare punti, ma attenzione ai tedeschi dell’Eintracht Francoforte

Conclusa la tre giorni europea, ecco il ranking UEFA aggiornato. Come riporta TMW, l’Italia, rappresentata ancora dalla Roma che si giocherà la finale di Conference League il prossimo 25 maggio, si mantiene salda nelle prime quattro posizioni in classifica, che consentono l’iscrizione di quattro squadre alla Champions League. Questa la Top 15, che comprende tutte le nazioni che hanno diritto a presentare almeno due squadre nel massimo torneo continentale. Attenzione alla Germania che tallona l’Italia, con l’Eintracht Francoforte, undicesimo in Bundesliga ma lanciatissimo in Europa League, dove si giocherà l’atto finale della competizione a Siviglia contro i Rangers.

1. Inghilterra 106.641

2. Spagna 95.855

3. Italia 76.616

4. Germania 75.070

5. Francia 60.081

6. Portogallo 53.382

7. Olanda 49.300

8. Austria 38.850

9. Scozia 36.700

10. Russia* 34.482

11. Serbia 33.375

12. Ucraina 31.800

13. Belgio 30.600

14. Svizzera 29.675

15. Grecia 28.200